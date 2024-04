Diffondere sempre più la cultura della donazione di sangue: l'accordo tra Polizia e Advs

Nella giornata di martedì 23 aprile è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato e l’Associazione Donatori Volontari Sangue di Ravenna (federata Fidas), alla luce di quello già esistente in ambito nazionale, per diffondere sempre più la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti, al fine di aumentare il numero di donatori periodici sul territorio ravennate.

Ester Fadda, presidente della Sezione di Ravenna di Donatori Nati dichiara di essere “particolarmente soddisfatta di questa nuova sinergia, della calorosa accoglienza ricevuta e del clima familiare venutosi a creare tra le due Associazioni che perseguono l’obiettivo comune della diffusione capillare della coscienza trasfusionale dei cittadini – e aggiunge – che questa partnership sarà sicuramente di ausilio nell’ampliamento del bacino di donatori, in particolare tra il personale della Polizia di Stato, dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno e loro familiari”.

“Sono onorata di sottoscrivere questo protocollo di intesa con l’Associazione DonatoriNati- Polizia di Stato – commenta Monica Dragoni, presidente di ADVS Ravenna – perché rappresenta un ulteriore punto di coesione con le varie realtà presenti sul nostro territorio. Poter aprire in modo così ufficiale le porte della nostra Associazione e del centro di raccolta dell’Ospedale di Ravenna a tutto il personale della Questura di Ravenna, è per me motivo di grande orgoglio”.

Entrambe le associazioni hanno ringraziare il Questore di Ravenna, Lucio Pennella, e il personale di Polizia per il sostegno e la prova di grande sensibilità nel recepire l’importanza del messaggio veicolato. L’Associazione DonatoriNati-Polizia di Stato, costituita nel 2003 su iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato e ampliata nel 2018 grazie all’unione con i Vigili del Fuoco, oggi presente con oltre 15000 iscritti tra volontari e donatori, poliziotti e non, in 15 Regioni italiane, è l’unica associazione di polizia con protocollo istituzionale il cui scopo è promuovere la cultura della donazione del sangue come comportamento etico per dare nuovi orizzonti ai soggetti leucemici, talassemici, trapiantati, ustionati e a tutti coloro che ne hanno bisogno. Advs Fidas Ravenna opera sul territorio ravennate dal 1961 e conta ad oggi oltre 7.000 soci iscritti e un totale di quasi 9000 donazioni di sangue ed emoderivati all’anno.