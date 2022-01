Digitalizzazione, a Russi dati geografici a portata di click con il nuovo sistema informativo territoriale

Prosegue il percorso di innovazione tecnologica e di digitalizzazione del Comune di Russi, che aggiunge alla lista dei servizi fruibili online (dopo SmartANPR, FSE, PagoPA, Portale del Cittadino, SPID e altri ancora) il nuovo Sistema Informativo Territoriale WebSIT, piattaforma che permette la gestione automatizzata ed integrata dei dati geografici, in continua evoluzione ed aggiornamento.

Il nuovo Sistema Informativo Territoriale costituisce uno strumento di supporto all'attività professionale e alla conoscenza del territorio. I professionisti, gli operatori economici e tutti i cittadini potranno consultare in modalità interattiva gli strumenti urbanistici comunali integrati con la relativa normativa, la cartografia catastale, le ortofoto e altre informazioni provenienti dai diversi uffici comunali, nel rispetto delle politiche di sicurezza definite dall’Ente.

Per la giornata di giovedì, alle ore 17, l'Amministrazione comunale di Russi ha organizzato un evento formativo aperto ai tecnici e ai cittadini, su piattaforma online Microsoft Teams. La partecipazione all'evento darà inoltre la possibilità di ottenere 2 CFP per gli Architetti iscritti all'Albo e per Geometri iscritti al Collegio. Iscrizioni (il numero dei posti è limitato): per architetti, ingegneri e cittadini, inviare una mail a urbanistica@comune.russi.ra.it; per geometri, contattare direttamente il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Ravenna.