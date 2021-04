Digitalizzazione delle scuole: l'elementare "Augusto Torre" vince 2.500 euro

La scuola primaria di via Pavirani risulta tra le premiate del progetto "Digi e Lode" per il primo quadrimestre di questo anno scolastico

La digitalizzazione delle scuole è un tema di estrema attualità, al quale è dedicato il progetto Digi e Lode del Gruppo Hera, giunto alla sua quarta edizione, e che vede la premiazione, ogni quadrimestre scolastico, di dieci scuole, cinque emiliano-romagnole e altrettante dei territori marchigiano e abruzzese. Fra le cinque scuole premiate in Emilia-Romagna al termine del primo quadrimestre scolastico, una appartiene al territorio ravennate: si tratta della scuola primaria ‘Augusto Torre’ di via Pavirani a Ravenna, che riceverà in premio 2.500 euro.

La provincia di Ravenna è uno dei territori che più hanno beneficiato dell’iniziativa: dall’inizio del progetto sono stati complessivamente sostenuti da Hera 24 progetti di scuole della provincia ravennate per un importo complessivo di 60mila euro. Le scuole di Ravenna ad essersi aggiudicate i 2.500 euro nel secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico sono la secondaria di primo grado Guido Novello e la primaria Grande Albero; a Faenza la primaria Gulli e la secondaria di primo grado Europa. Questi premi si sommano ai 47.500 euro totali già vinti dalle scuole della provincia di Ravenna nel primo quadrimestre 2019/2020 e nelle precedenti edizioni di Digi e lode, suddivisi tra le scuole di Ravenna, Massa Lombarda e Bagnara di Romagna, per un totale di 57.500 euro.

Le somme messe in palio dalla multiutility sono destinate a finanziare progetti di digitalizzazione scolastica che possono essere scelti in autonomia dagli istituti, secondo le proprie esigenze. Nella scorsa edizione i premi sono stati utilizzati per l’acquisto, tra gli altri, di monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook e tablet, microscopi elettronici, percorsi formativi sulla progettazione tridimensionale, pc, webcam, stampanti 3D e laser.