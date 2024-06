Dimessa da un giorno, 89enne torna d'urgenza in ospedale. Il figlio: "Mamma non respirava. Poi le cure l'hanno salvata"

Ricoverata in ospedale in seguito a un'ischemia, dimessa, ma dopo un solo giorno costretta a ritornare d'urgenza in pronto soccorso. Poi un mese di cure che la hanno finalmente ristabilita. Questo è il calvario vissuta da Loredana, 89enne ravennate, che ha lottato tra la vita e la morte per oltre un mese tra maggio e giugno. Una storia riportata dal figlio Ivano Mazzani, curatore di diverse rassegna culturali a Ravenna, che in queste settimane si è battuto per lei.

Tutto parte lo scorso 16 maggio, quando l'anziana viene ricoverata al Pronto Soccorso di Ravenna per un'ischemia. Durante le prime indagini ed esami, all'89enne viene diagnosticata anche un'infezione urinaria e una importante disidratazione. La donna riceve le cure per questi suoi problemi fino al 25 maggio quando viene dimessa: "La dottoressa mi ha detto: 'La mamma sta meglio, adesso torna in struttura' - racconta Ivano - Mi rassicurò dicendo che con le terapie sarebbe stata meglio in qualche giorno, pur essendo una paziente fragile". Il figlio però continua ad avere dei dubbi: "L'hanno dimessa che aveva ancora le gambe troppo gonfie".

L'anziana paziente dunque viene dimessa e riportata nella Cra di Ravenna, dove ormai da tempo risiede. Soltanto il giorno dopo, però, la situazione si aggrava. "Sono andato a trovare mia madre alle 10, aveva la bombola di ossigeno e tutti i valori sballati. Brave le infermiere della struttura a intervenire e a chiamare la guardia medica", spiega Ivano. La guardia medica dispone quindi di portare immediatamente la donna al pronto soccorso. "Mamma non respirava più", racconta Ivano "Il 26 abbiamo passato tutta la giornata in pronto soccorso". Il figlio non ha dubbi "Quella prima dimissione, secondo me, è stata troppo affrettata".

Mentre si trova in ospedale per il secondo ricovero della madre, Ivano rintraccia la dottoressa che l'aveva dimessa: "E lei ha scaricato la responsabilità sulle infermiere della struttura, che invece hanno fatto un ottimo lavoro". A quel punto Ivano decide di raccontare la sua vicenda alla stampa con una lettera. "Una cosa mi ha urtato, si può sbagliare, ma non scaricare la colpa su altri". Una lettera che evidentemente sortisce un certo effetto e ai primi di giugno la primaria di Medicina 2 (Maria Giulia Sama) si presenta per un confronto. "Io ho le fatto presente che, secondo me, c'era stata una forte disattenzione - riferisce Ivano - lei ha verificato la situazione e ha chiesto scusa".

Nel frattempo le condizioni della madre 89enne si sono pure complicate, con il sopraggiungere di una polmonite e di una setticemia. Lo staff medico però risponde con una serie di cure ed esami mirati. "Le hanno curato la polmonite, somministrato diuretici, fatto un'emocoltura, individuato il batterio e somministrato gli antibiotici per mandare via la febbre - afferma Ivano - Sono stati tutti molto attenti". Nel corso del secondo ricovero la paziente finalmente migliora e lo scorso sabato la donna viene dimessa e rimandata nella Cra dove risiede.

"Si è instaurato un buon rapporto con primaria, dottoresse e infermiere - commenta Ivano - Le ho ringraziate e ho regalato loro libri, piante e dolci. Ho visto una risposta attenta, collaborativa, umana e professionale". Mentre la mamma Loredana ora proseguirà tutte le sue cure per riprendersi, Ivano rivolge però un pensiero ampio rispetto a tutta la vicenda che, assieme, hanno attraversato: "Rivolgo un plauso a tutta l'equipe dell'ospedale - conclude - ma ci vuole un servizio sanitario che sia finanziato e rinforzato, che garantisca equità per tutti i pazienti e un lavoro sempre più mirato al benessere di chi opera in ospedale. Un sistema sanitario pubblico, non solo per l'efficienza e le terapie, la deontologia, la capacità professionale e le tempestive risposte diagnostiche, ma soprattutto per l'importanza del suo patrimonio che deve essere, e restare sempre più, il riferimento per una salute pubblica e individuale".

