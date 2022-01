Diocesi in lutto per la morte di don Elvio Chiari, morto nella notte in ospedale

La Diocesi di Faenza è in lutto per la morte di don Elvio Chiari, parroco di San Michele Arcangelo in Brisighella. Il sacerdote, 71enne ordinato parroco nel 1975, è venuto a mancare nella notte tra mercoledì e giovedì in ospedale, dove era ricoverato. L’amministrazione comunale di Brisighella partecipa sentitamente al dolore di tutta la comunità per questa grave perdita. Appena sarà possibile saranno diffuse informazioni su data e orario dei funerali, che dovrebbero svolgersi sabato 22 con la funzione celebrata da Mario Toso, Vescovo di Faenza e Modigliana.