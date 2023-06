Diocesi, nominato il rettore del Seminario e nuovi parroci per il Torrione e Marina

Arrivano due importanti nomine per altrettante parrocchie della Diocesi. L’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni lo ha reso noto in occasione del ritiro del clero. Paolo Babini, 62 anni (ordinato sacerdote nel 1991), attualmente parroco di Marina di Ravenna e Punta Marina e amministratore parrocchiale di Lido Adriano, è il nuovo rettore del Seminario (riceve il testimone da don Federico Emaldi) ed è stato nominato anche parroco di Santa Maria del Torrione. Al suo fianco, come vice-rettore e anche come vice-parroco del Torrione è stato nominato don Matteo Papetti, classe 1981, ordinato sacerdote nel 2018. Vicario episcopale per il clero, don Babini da anni segue come rappresentante diocesano la commissione presbiterale regionale, è incaricato dell’associazione diocesana “100 preti” e membro della commissione diocesana de promovendis del Seminario, oltre che delegato arcivescovile per il Diaconato permanente. L’attuale parroco di Santa Maria del Torrione, don Paolo Pasini, è stato invece nominato parroco delle chiese di Marina di Ravenna e Punta Marina. I nuovi parroci prenderanno possesso delle rispettive parrocchie dopo l’estate.