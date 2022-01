Dipendenze patologiche e servizi educativi: lezione di Patrizio Lamonaca all'Università di Rimini

Un autorevole momento pubblico per la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna. Nei giorni scorsi il direttore della Fondazione, Patrizio Lamonaca, è stato invitato dal professor Edoardo Polidori – direttore del Sert di Forlì e Rimini, nonché docente di Paradigmi delle Dipendenze al campus riminese dell’Università di Bologna – a tenere una lezione agli studenti del corso di Laurea magistrale di “Progettazione e gestione dei servizi educativi nel disagio sociale”.

Lamonaca, che ha affrontato il tema delle comunità per dipendenze patologiche, non è peraltro intervenuto da solo: ha infatti invitato anche Walter Delogu, celebre per essere stato fra i più stretti collaboratori di Vincenzo Muccioli alla Comunità di San Patrignano, e recente autore del romanzo “Il braccio destro”, ispirato alla sua burrascosa esistenza e alla sua esperienza nella celebre realtà riminese. Delogu ha avuto modo di conoscere ed apprezzare, negli ultimi tempi, l’attività del Villaggio del Fanciullo: grazie a questo rapporto sempre più stretto ha accettato l’invito a partecipare alla lezione universitaria, dando vita – assieme a Lamonaca e allo stesso professor Polidori – ad un intervento a tre voci decisamente inedito e molto gradito dagli studenti.

"Sono davvero soddisfatto per questa occasione – ha detto Lamonaca – che conferma la grande autorevolezza acquisita dal Villaggio del Fanciullo, grazie alle sue sempre più varie iniziative legate al tema delle dipendenze. Sono grato al professor Polidori per l’invito – peraltro non il primo – a rendere testimonianza al suo corso di laurea; e ringrazio di cuore Delogu, personaggio davvero di grande spessore, per l’amicizia di cui ormai ci onora e per aver contribuito a dare vita ad una lezione certamente molto interessante per gli universitari riminesi".