La direttrice del Mic a Salotto blu: "Nel 2024 una grande mostra dedicata a Gio Ponti"

Claudia Casali, storica dell'arte, con esperienze professionali italiane ed europee, guida il Museo Internazionale della ceramica di Faenza, ne descrive i valori ed invita il pubblico a visitarlo. Lo fa, intervistata da Mario Russomanno, nel corso della trasmissione televisiva Salotto Blu, che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, anticipando i temi della mostra che si aprirà il 17 marzo, dedicata alla figura di Gio Ponti, architetto e disaigner tra i più celebri in Europa. "Svolse un ruolo fondamentale anche nel mondo della ceramica- ha affermato la direttrice Casali- esploreremo come mai è stato fatto in precedenza il suo eccezionale contributo. Ma ribadisco che ogni giorno il Museo è aperto, riceviamo visite da tutto il mondo, ritengo che conoscerlo costituisca una opportunità per chiunque viva in Emilia Romagna".