Diritti in gioco: alla Sala Muratori un confronto a più voci sull'infanzia

In occasione della Giornata dei diritti dell'infanzia, lunedì 21 novembre alle 21, alla Sala Muratori di Ravenna si tiene l'appuntamento "Diritti in gioco", un confronto a più voci per portare all'attenzione delle figure educative il Manifesto dei diritti naturali di bimbe e bimbi di Gianfranco Zavalloni e la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, includendo esempi di buone pratiche.

L'incontro sarà aperto dai saluti dell'assessore Fabio Sbaraglia, della presidente dell'Istituzione Classense Patrizia Ravagli e della direttrice della Biblioteca Silvia Masi. Seguiranno gli interventi della psicopedagogista e presidente regionale Unicef Nicoletta Grassi, dell'artista Roberto Papetti, di Franca Zuccoli dell'Università di Milano-Bicocca, dell'antropologo Jean-Pierre Rossie, dell'educatrice Luisa Colapinto e del coordinatore del progetto "Festa del diritto al gioco" Renzo Laporta.