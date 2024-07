Disabile sta male e chiama i soccorsi: "Ho atteso su un marciapiede 4 ore l'arrivo dell'ambulanza"

Ha vissuto una vera e propria odissea Cristian Grandini, paziente di 44 anni originario di Bertinoro affetto da disabilità motoria. Sabato si trovava a Milano Marittima quando è stato improvvisamente assalito "da fortissimi dolori addominali", come lui stesso racconta. Il 44enne, che per spostarsi usa "ausili tetrapodi", ha chiesto ai vicini locali pubblici la possibilità di usufruire della toilette, ma qui ha trovato un ostacolo. Il bagno "purtroppo non era presente, o comunque difficilmente raggiungibile, causa la presenza di scale", spiega Cristian. Nel frattempo il "forte dolore fisico persistente mi costringeva ad allertare il numero di emergenza 118".

Una situazione che con il passare del tempo ha procurato al 44enne "un fortissimo imbarazzo psicologico alla mia persona, poiché l'aumentare dei dolori non mi permetteva più né di muovermi, né il contenimento fecale con conseguente purtroppo perdita delle stesse su pubblica via". I minuti scorrono, ma i soccorsi non arrivano: "Nonostante le ripetute chiamate al numero unico di emergenza sanitaria, accorse oltre che da me, dalle forze dell'ordine intervenute in mia tutela e che ringrazio, così come l'infermiera del 118, nonché gli esercenti dei vicini locali, per l'umanità mostratami - prosegue Cristian - dalla prima chiamata ho atteso su un marciapiede circa quasi 4 ore prima dell'arrivo dell'ambulanza in mio soccorso. Tutto questo perché stando a quanto riferitomi dall'operatore di centrale, Cervia dispone anche in un periodo come questo, nel pieno del fervore, trattandosi di località prettamente turistica, di sole 2 o poco più ambulanze in forza". Superata la brutta disavventura, Cristian si chiede: "Questa è buona sanità pubblica?".