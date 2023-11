Domenica a Ravenna si celebra la prima messa in lingua dei segni e audiodescritta

Domenica, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, presiederà in Duomo, alle 11, una Messa più “accessibile” per le persone disabili. Quella in programma domenica 3 sarà infatti una celebrazione “audiodescritta” per persone cieche e tradotta in Lingua italiana dei segni (Lis) grazie alla collaborazione di un interprete. È la prima volta che si sperimenta una celebrazione di questo genere in Diocesi. L’idea è dell’Ufficio di Pastorale delle persone con disabilità con la collaborazione dell’Ente nazionale Sordi, di Unitalsi, Mac e Centro volontari della sofferenza.

Tra le iniziative in programma ci sono anche laboratori e percorsi nei monumenti dell’Opera di Religione. Nel primo fine settimana di dicembre sono in programma visite guidate alla basilica di San Vitale con interprete in Lis e con un percorso tattile per ciechi. “L’Avvento del Messia nei profeti di San Vitale” è il tema scelto per gli appuntamenti che, nella prima domenica di Avvento, accompagneranno i visitatori sulle tracce dei profeti che annunciano la venuta di Cristo. Le visite guidate sono in programma venerdì 1 e sabato 2 dicembre alle 14,30, 15,15 e 16. Queste ultime saranno una in Lis e l’altra con sussidi tattili. La domenica 3 dicembre, oltre agli orari pomeridiani, sono in programma visite anche alle 10,15 (con un percorso tattile), alle 11,15 e alle 12 (in Lis).

Sarà invece tutto un percorso dedicato a Maria nei mosaici di Ravenna quello del ponte dell’Immacolata, dall’8 al 10 dicembre. La visita durerà un’ora e mezza e andrà dal Museo arcivescovile a Sant’Apollinare Nuovo. In questo caso, un gruppo partirà alle 10,15 e l’altro alle 15,15, con interprete in Lis. Per la vigilia e l’antivigilia di Natale, inoltre, l’Opera di Religione ha programmato un laboratorio in inglese per bambini (dai 5 agli 8 anni e dai 9 ai 12 anni) dal titolo “Discovering the Nativity” al Museo Arcivescovile. Visite guidate in programma anche per l’Epifania sul tema “Un cammino di speranza in compagnia dei Re Magi”, tra il Museo Arcivescovile e San Vitale. Visite dal 5 al 7 gennaio, alle 10, 15 e alle 11,15. Tutte le iniziative sono riservate ai possessori di biglietto cumulativo e saranno guidate da personale dell’Opera di Religione. La prenotazione è obbligatoria e gratuita attraverso la sezione eventi del sito RavennaMosaici. Il ritrovo è 5 minuti prima dell’orario di visita nel luogo da visitare.