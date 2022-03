Dischi gratis ai giovani per fargli scoprire il jazz e la musica classica: l'iniziativa del negozio

Sabato 26 marzo il negozio di musica ravennate 'Jean Music Room' torna per la seconda volta a regalare vinili ai giovani con età fino a 30 anni. Questa volta i dischi in omaggio sono di musica Jazz e Classica, due generi che il proprietario Gianni Corbari, collezionista da sempre, ama particolarmente.

“Il nostro desiderio è avvicinare i giovani al disco in vinile facendogli scoprire due generi, come il Jazz e la Classica, che definisco musica senza tempo - sottolinea Corbari - Mi piacerebbe far capire a ragazze e ragazzi l’importanza dell’ascolto della musica e l’attenzione che merita”.

L’iniziativa “Jazz e Classica ai giovani” è molto semplice: basterà passare dal negozio sabato 26 marzo negli orari di apertura, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, e si potrà scegliere in omaggio un disco tra quelli messi a disposizione, senza obbligo di acquisto.