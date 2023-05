La discoteca propone una serata speciale per raccogliere fondi a favore dei comuni colpiti dal maltempo

Sarà una serata all'insegna della generosità per aiutare la popolazione vittima dell’alluvione. La discoteca Gnx Arena, su via Dismano a Borgo Faina, negli spazi della Ca' del Ballo, dopo aver rimandato la serata in programma per il 6 maggio in segno di vicinanza a tutti coloro che si trovano in difficoltà e che stanno soffrendo a causa dell'alluvione, organizza una nuova serata per aiutare la comunità. Appuntamento sabato 13 maggio per uno speciale evento volto a raccogliere fondi da devolvere ai comuni colpiti dalla catastrofe. La discoteca renderà poi noto l'ammontare del ricavato della serata.