Discover Cervia crea una 'carta regalo' per attrarre turisti

Si chiama “Cervia e Milano Marittima Gift Card” la carta regalo nata a Cervia a cui aderiscono gli hotel di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata. È uno dei primi progetti speciali che la Fondazione 'Discover Cervia' ha messo in campo insieme alla collaborazione di Mediatip, azienda leader nel sistema del welfare aziendale.

Di cosa si tratta? La card nasce come metodo di pagamento per i futuri turisti che possono acquistarla, in tagli da 100 euro cumulabili, sulle principali piattaforme di welfare aziendale italiane e straniere e utilizzarla per pagare in una qualsiasi delle strutture alberghiere convenzionate. Un meccanismo di pagamento premiante per tanti dipendenti, specialmente provenienti dal Nord Italia, che ricevono dalla propria azienda premi detassati e decontribuiti sotto forma di fringe benefit o welfare aziendale e che possono utilizzarli spesso acquistando in piattaforma servizi per il benessere proprio e della propria famiglia. Una grande opportunità per lavorare in un settore che è in continua crescita, un mercato stimato di 50 miliardi di euro che Discover Cervia ha pensato di intercettare creando un “prodotto” e un modello di comunità assolutamente nuovo.

“Per noi - commenta Luca Sirilli, presidente della neonata fondazione che comprende il Comune di Cervia e i principali stakeholder territoriali - è importante dare un segnale forte di innovazione nella tradizione. I nostri punti di forza sono sempre stati l’ospitalità, il buon cibo e la capacità di far trascorrere una settimana di relax e divertimento a qualsiasi tipo di turista. Dal punto di vista del marketing e della comunicazione però vogliamo essere assolutamente all’avanguardia e la creazione di questa gift card, che realizziamo tra i primi in Italia, è un tassello importante della nostra strategia”.