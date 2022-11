Disegno di figura del vero: prende il via il corso

Prende il via una nuova iniziativa culturale dell'associazione Francesca Fontana di Cannuzzo-Pisignano con un percorso di disegno di figura dal vero che sarà coordinato e diretto dal professor Giuliano Giuliani, scultore e artista.

Nei mesi di novembre a dicembre presso il centro sociale di Pisignano sarà attivata una serie di quattro lezioni di Disegno sotto la guida del prof. Giuliani. L’insegnamento sarà orientato a rendere nei discenti la sicurezza nell'affrontare la rappresentazione della figura umana nella varietà dei suoi aspetti. L’attenzione alle forme naturali si varrà dell’ausilio delle figure geometriche intese a seconda del caso ora della prospettiva ed ora dell’assonometria. Parrà evidente come simile metodo di studio possa rendere risultati inattesi.

Il corso, che si svolgerà con la collaborazione e nei locali del Consiglio di zona, presso il centro sociale di Pisignano Cannuzzo in via Zavattina, 6/d - dalle ore 20,30 in poi, inizialmente si articolerà con cadenza di 2 volte al mese in queste date: 21 e 28 novembre 2022 5 e 19 dicembre 2022. La partecipazione al corso è completamente gratuita.