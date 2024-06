Il disegno come strumento di condivisione e bellezza: a Faenza approda il progetto "Urban Sketchers"

Urban Sketchers è il primo progetto dell’Associazione Eteris For nata all’interno del Centro Eteris che da anni opera nel campo dell’età evolutiva e dell’apprendimento. L’Associazione nasce dal desiderio di creare occasioni di aggregazione e di crescita tra persone di ogni età mantenendo il focus sui ragazzi, le cui normali necessità relazionali trovano sempre più spesso ostacoli e sfociano di frequente nell’utilizzo di surrogati dell’incontro vero e proprio (la realtà virtuale in primis). Eteris For crede fortemente nell’importanza dell’incontro intergenerazionale, nella valorizzazione della nostra realtà sociale e nel potere della “vicinanza” e della “mescolanza” di talenti, passioni, esperienze basate sui valori comuni di crescita e arricchimento reciproco. Per questo motivo Eteris For vuole promuovere eventi e iniziative orientate all’incontro, in contesti informali, che aiutino le persone a conoscersi, condividere, confrontarsi: momenti leggeri e coinvolgenti che lascino spazio alla spontaneità della relazione e alla creatività.

Il progetto Urban Sketchers, già attivo in decine di città di tutto il mondo, risponde alla voglia di immergersi nella realtà circostante in modo semplice, di tornare ad abitare i luoghi con sensibilità e attenzione e attraverso materiali genuini come carta e matita dare forma alle emozioni e stati d’animo che ne scaturiscono, così da guardare e osservare sé stessi, “coccolarsi” e rigenerarsi ma anche condividere il proprio sguardo personale attraverso immagini e parole. Questo modo di stare insieme aiuta le persone a tornare a guardare con profondità e stupore la bellezza che le circonda, andare a scovarla con curiosità negli angoli della propria città, nel proprio territorio, il più delle volte attraversato distrattamente, e a fare tutto questo in gruppo. Si diviene così più attenti e sensibili, ce lo si augura, al patrimonio collettivo, sia esso naturale o artistico-culturale e desiderosi di valorizzarlo, di narrarlo, di prendersene cura.

Incontro dunque, ricerca attenta e sensibile della bellezza, disegno: questi gli ingredienti che insieme creano una pausa nella frenesia del quotidiano procurando benessere e calma. Sono molti gli studi che hanno messo in evidenza i benefici del disegnare e dipingere su carta. Disegnare aiuta a ridurre le tensioni psico-fisiche, calma il sistema nervoso, regola il battito cardiaco, crea una via di relazione tra il mondo interiore delle emozioni e dei pensieri dell’individuo e il mondo esterno, in uno spazio, quello del foglio, in cui riversare nuovi sguardi e consapevolezze che stimolano le capacità creative con una ricaduta positiva sullo stato di equilibrio generale della persona. Eteris For si propone inoltre di creare sinergie con le realtà locali più varie, siano esse pubbliche o private, per favorire un lavoro congiunto capace di promuovere la conoscenza del territorio, le sue molteplici risorse e potenzialità, le sue bellezze ma anche le sue fragilità su cui porre uno sguardo di tutela. Eteris For è fortemente interessata a creare rete con i gruppi di Urban Sketchers presenti in altre città italiane e straniere e farsi promotore di uno spirito di vicinanza di cui si sente tanto la necessità.

Il progetto Urban Sketchers è frutto dell’incontro tra lo sperimentare la bellezza dell’atto di fermarsi, osservare e disegnare di Laura Zavalloni, illustratrice e direttore creativo dell’agenzia Cambiamenti.net e dell’osservazione attenta di Angela Padovani, coordinatrice del centro Eteris specializzato nell’età evolutiva, delle sempre crescenti difficoltà che i ragazzi incontrano, nel loro percorso di crescita, in un’epoca complessa e instabile come quella che ci troviamo ad attraversare. Angela e Laura hanno poi coinvolto Maurizio Melandri, ingegnere per l’ambiente e il territorio, profondo conoscitore della sua terra e coinvolto in progetti di sensibilizzazione con diverse associazioni e Maria Madeo, arteterapeuta, impegnata nel promuovere processi di crescita in campo psico-pedagogico attraverso percorsi che utilizzano gli strumenti specifici dell’arte. Il progetto Urban Sketchers è patrocinato dal Comune di Faenza. Il prossimo appuntamento sarà ospitato dalla Biblioteca Manfrediana di Faenza il 20 giugno alle 18,30. Informazioni sugli appuntamenti successivi sul canale social Instagram: urbansketchersfaenza.