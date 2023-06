Disinfestazione straordinaria contro le zanzare nelle zone alluvionate di Faenza

Il monitoraggio sulla presenza di zanzare eseguito dal CAA, Centro agricoltura e ambiente, con ‘Trappole a Co2’ nelle porzioni di territorio di Faenza oggetto di allagamento ha rilevato la necessità di un intervento di disinfestazione straordinario in alcune zone della città. Il monitoraggio viene eseguito seguendo le linee guida delle indicazioni tecniche integrative al piano regionale arbovirosi, definite e condivise con il coordinamento regionale del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica.

Per questo motivo è stata predisposta la disinfestazione attraverso un trattamento adulticida in alcune porzioni della città per limitare il numero di zanzare adulte. Gli interventi in area pubblica e nelle zone verdi private confinanti con la pubblica via inizieranno alle ore 23 di martedì 20 giugno e termineranno alle ore 6 di mercoledì 21 giugno.

Le aree interessate dai trattamenti sono diverse. La prima è quella individuata all’interno del quadrilatero di strade comprese tra via Cesarolo, via De Gasperi, Lungofiume Quadrone e suo proseguimento che costeggia il fiume Lamone fino ad arrivare alla linea ferroviaria. Al trattamento in questa zona se ne aggiunge uno anche in via Archi. Altra area interessata dall’intervento adulticida è in tutte le vie dell’Orto Bertoni.

I residenti, gli operatori economici, i titolari di immobili della zona, nel corso delle ore di disinfestazione, sono pertanto invitati a tenere chiuse porte e finestre; spegnere i condizionatori; non esporre alimenti e indumenti; coprire gli ortaggi e i frutteti o a rispettare un intervallo di tre giorni prima del loro consumo; tenere gli animali domestici in casa rimuovendo le loro ciotole e coprendo i loro ricoveri. Gli interventi devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali nelle aree esterne.

L'eventuale necessità di ulteriori trattamenti di questo genere sarà determinata dal monitoraggio in atto sui Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo. L’intervento sarà svolto dalla ditta Sireb di Modena e avverrà dalla pubblica via.