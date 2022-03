Dispersione idrica, con un uso più consapevole una famiglia ravennate risparmierebbe 180 euro l'anno

527 euro: questa la cifra spesa nel 2021 da una famiglia emiliano-romagnola per la bolletta idrica (460 euro la media nazionale), con un aumento del 2,3% rispetto al 2020. Frosinone resta in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari con una spesa media a famiglia di 847 euro, mentre Milano conquista la palma di capoluogo più economico con 162 euro, seguita da Trento con 163 euro. Gli incrementi più elevati si registrano a Savona, Matera e Potenza: per tutte e tre le città la variazione all’insù è del 13,5%. La regione in cui si rileva la spesa media più bassa è il Molise (183 euro), quella con la spesa più elevata è la Toscana (729 euro, +2,7%.).

Notevoli spesso le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione: in Emilia Romagna, si va dai 609 euro di Cesena e Forlì ai 352 euro di Bologna, passando per i 555 di Ravenna. La fotografia emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, realizzato nell'ambito del progetto "Re-User: usa meglio, consuma meno", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 388/2000 – anno 2021). Le tariffe sono indicate rispetto ad una famiglia tipo di tre componenti ed un consumo annuo di 192 metri cubi.

Con un uso più consapevole e razionale di acqua, quantizzato in 150 metri cubi invece di 192 l’anno, una famiglia emiliano-romagnola risparmierebbe quasi 147 euro l’anno. In riferimento ai soli capoluoghi di provincia italiani, emerge che a livello nazionale va dispersa il 36% dell'acqua immessa, con evidenti differenze fra le singole regioni e anche fra i singoli capoluoghi della stessa Regione. In Emilia Romagna, ad esempio, si passa dal 40% di Ferrara al quasi 19% di Piacenza, passando per il 24,1% dI Ravenna.