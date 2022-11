Distribuita in 10mila copie la mappa della fauna presente nel Parco del Delta

Sta volgendo alla conclusione l’articolato progetto di promozione territoriale “Delta in rete”, coordinato da Ravenna Incoming in collaborazione con CerviaTurismo, PoDelta Tourism, e Atlantide e finanziato dal Gal Delta 2000: che nei mesi scorsi, fra le altre cose, ha portato nel territorio del Delta di Ravenna, Comacchio e Cervia decine di operatori degli Iat dell’Emilia-Romagna e diversi giornalisti di ambito turistico, ospiti di due diversi educational tour organizzati al fine di promuovere le principali eccellenze territoriali.

Fra gli ultimi materiali realizzati, in previsione della primavera, ce ne è uno che potrebbe rappresentare davvero una sorta di “ciliegina” del progetto: si tratta dell’“Arca del Delta”, ovvero della mappa della fauna presente nel Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna. Un agile strumento pensato per grandi e bambini, che rappresenta in maniera immediatamente comprensibile le principali specie faunistiche, fornendo al tempo stesso anche informazioni utili su ognuna di esse, nonché i principali luoghi in cui è possibile fare tappa per conoscere meglio le mille suggestioni dell’area in questione.

L’Arca del Delta sarà distribuita online tramite newsletter e il sito www.visitravenna.it e sarà stampata in 10.000 copie per la prima tiratura e distribuita presso gli Iat del Comune di Ravenna e a disposizione delle strutture ricettive che ne faranno richiesta