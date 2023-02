Diventare donatori di midollo osseo: un incontro pubblico dedicato ai giovani

L’iniziativa “Match4All – Match4Cristina” vuole rispondere alle richieste di chi desidera diventare potenziale donatore di midollo osseo per aiutare Cristina oppure una di quelle persone che nel mondo sono in attesa di un trapianto di midollo osseo..

Nell’ambito dell’iniziativa, Admo Emilia-Romagna (Associazione Donatori Midollo Osseo) organizza a Bagnacavallo un evento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza nel quale tutte le ragazze e i ragazzi in età compresa tra i 18 e i 35 anni potranno, con un semplice prelievo salivare, iscriversi al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.

L’evento è previsto per giovedì 16 febbraio e si svolgerà in due fasi: dalle 20.30 alle 21 presso la Sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5, sarà possibile assistere a un intervento di informazione e sensibilizzazione circa la tematica della donazione del midollo osseo. Dalle 21 alle 23 circa sempre presso la Sala di Palazzo Vecchio sarà possibile, per chi lo desideri e sia in possesso dei requisiti, procedere nel percorso attraverso il colloquio anamnestico con un operatore sanitario associativo accreditato dal Registro Italiano Donatori Midollo Osseo e, in caso di idoneità, la successiva raccolta di un semplice prelievo salivare direttamente in loco, utilizzando le linee guida per la sicurezza dei presenti adottate in epoca pandemica da Admo. Sarà presente una rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Bagnacavallo.