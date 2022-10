Diventare "Green Deal Influencer": domande entro il 24 ottobre

Nell?ambito del progetto europeo YOU_RoPe presentato dal Comune di Ravenna e co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna, giovani di età superiore ai 18 anni, interessati alle tematiche ambientali, alla dimensione europea e ai diritti umani, che desiderano mettersi in gioco ed essere attivi nel proprio territorio, possono candidarsi per diventare Green Deal Influencer. Il progetto intende formare un piccolo gruppo di comunicatori e comunicatrici digitali formando e coinvolgendo i cittadini più giovani. Il percorso di formazione verrà coordinato da Villaggio Globale Coop. Soc. e ospiterà green influencer ed esperti del settore per entrare nel vivo del mondo di Instagram e dell?influencing, presentando anche altre esperienze locali di comunicazione della sostenibilità ambientale.

L?obiettivo del progetto è quello di coinvolgere le cittadine e i cittadini del territorio in esperienze e attività di diffusione di buone pratiche, di divulgazione e di sensibilizzazione con l?aiuto di giovani volontarie e volontari. Per ogni informazione sul bando e sulla presentazione della domanda, che va inoltrata entro lunedì 24 ottobre, compilando esclusivamente l?apposito modulo, collegarsi al link https://bit.ly/3VlBLNL

Per richiedere ulteriori informazioni sul progetto scrivere a rvitali@villaggioglobale.ra.it.