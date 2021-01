Diversi bambini positivi al Covid a scuola: quarantena per tutti

Per i bimbi, perciò, è stata disposta la quarantena ed è stato fissato un secondo tampone, come previsto dai protocolli Ausl

Nuovi casi di Covid in una scuola. A seguito di uno screening effettuato su tre classi nella Scuola dell'infanzia statale di Bagnacavallo, sono state individuate diverse positività tra gli alunni. Per i bimbi, perciò, è stata disposta la quarantena ed è stato fissato un secondo tampone, come previsto dai protocolli Ausl. Continua la stretta collaborazione fra Ausl, Comune, Istituto comprensivo Berti e famiglie, tutti impegnati nel garantire la tutela della salute dei piccoli alunni e della loro privacy in questi passaggi certamente complessi e delicati.