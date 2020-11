Diversi casi di coronavirus tra i banchi, chiusa una scuola elementare di Faenza

Chiusa una scuola a Faenza per covid-19. A darne l'annuncio è il sindaco della città manfreda, Massimo Isola, in un post sulla sua pagina Facebook. "Come nel resto della Provincia, la diffusione del Covid19 sta diventando molto marcata nelle scuole - dice il primo cittadino - Nella giornata odierna l’Ausl mi ha informato che gli accertamenti relativi agli alunni della scuola primaria Don Milani hanno evidenziato diversi casi di positività. Per la quasi totalità si tratta di alunni del tutto asintomatici"⁣

"Il Dipartimento di sanità pubblica, in accordo con la direzione dell’Istituto comprensivo, ha ritenuto necessario sospendere la didattica in presenza per tutte le classi del plesso, in favore di quella a distanza. Il periodo di sospensione sarà di due settimane a partire da oggi.⁣ Nonostante l’applicazione dei protocolli di sicurezza da parte delle singole scuole e l’impegno esemplare di alunni, insegnanti e collaboratori, queste decisioni già adottate in altre scuole della Provincia ci confermano, purtroppo, che nessun territorio può dirsi immune.⁣ A noi spetta il compito di essere perseveranti e rigorosi nel rispetto delle regole" ha detto il sindaco Isola