Divertimento, relax e aperitivo: così le spiagge di Cervia vanno alla conquista dell’Emilia Romagna

È partita la campagna pubblicitaria della Cooperativa bagnini di Cervia che invita i turisti sulle spiagge cervesi: 2000 manifesti pubblicitari sono stati affissi, e saranno rinnovati per tutta l’estate, nelle strade delle città del territorio regionale, lungo la Via Emilia e non solo. Il concept grafico artistico scelto per questa operazione pubblicitaria è un’illustrazione originale (creata dalla grafica Stephanie Lorenzi) che racchiude un’idea di vacanza all’insegna del “benessere con vista mare” per mettere in evidenza sia il brand “spiagge di Cervia” che l’eccellenza delle sue spiagge. Un effetto studiato per evocare concetti come: il divertimento, il relax, l’aperitivo e la ristorazione in spiaggia.

“È la prima volta che la Cooperativa bagnini di Cervia lancia una campagna pubblicitaria massiccia di cartellonistica nelle città emiliano romagnole - spiega il presidente Fabio Ceccaroni -. La decisione di fare questa operazione è stata presa dopo aver analizzato alcuni studi che hanno evidenziato come, nelle estati colpite dall’emergenza sanitaria del virus Covid-19, è il turismo di prossimità a farla da padrone. Questo modo di viaggiare conduce le persone verso mete vicine a casa. Nel nostro caso il bacino di riferimento è l’Emilia Romagna per questo abbiamo scelto tutte le città romagnole fino a Bologna, Imola e Ferrara. I manifesti pubblicitari sono solo una parte della campagna pubblicitaria 2021 che prevede anche una campagna digital sui social network e sul web”.