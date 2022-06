Al via i lavori alle scogliere di Casal Borsetti: emesso il divieto di balneazione

Sono iniziati lunedì e termineranno entro venerdì 10 giugno i lavori di ricalibratura delle scogliere a protezione dell’abitato di Casalborsetti - zona sud del canale destra Reno. Si tratta di interventi che rientrano tra quelli previsti e attuati di anno in anno a difesa della costa dagli effetti erosivi e per la messa in sicurezza delle spiagge. I lavori, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, prevedono l’apporto di materiale in quelle parti di scogliere che, per fattori legati alla subsidenza e a causa degli eventi meteo-marini avversi, hanno ridotto la loro capacità di smorzamento del moto ondoso.

Per consentire l’esecuzione dei lavori è stato istituito con specifica ordinanza il divieto temporaneo di balneazione entro 100 metri dalle scogliere in corso di sistemazione a sud del canale destra Reno fino a venerdì 10 giugno. La fascia di mare temporaneamente interdetta alla balneazione è opportunamente segnalata, a cura della ditta esecutrice dei lavori, a mare con delle boe e sulla spiaggia antistante con cartelli informativi.