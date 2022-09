Elevata concentrazione di escherichia coli in mare dopo il maltempo: scatta il divieto di balneazione

Acque pulite e in buona salute lungo la Costa emiliano-romagnola, ma non dappertutto. Su 98 campionamenti eseguiti lunedì 19 settembre da Arpae, nonostante gli eventi meteo con allerta arancione, si sono registrati 9 sforamenti, per quanto riguarda i valori dell’escherichia coli, e 4 per gli enterococchi. Il mare mosso e le mareggiate che si sono abbattute con particolare intensità in alcune località della Riviera sabato scorso hanno portato a mare, inevitabilmente, impurità accumulate dopo il periodo di forte siccità.

Infatti, i parametri sono risultati fuori norma unicamente in corrispondenza dei porti canali e alle foci dei fiumi: nel comune di Cervia, dove si è registrato un maltempo particolarmente forte, di Cesenatico, che ha visto una forte mareggiata, a Riccione e Bellaria-Igea Marina, sulle foci rispettivamente del Marano e dell’Uso, e nei comuni di Gatteo, Savignano e San Mauro Pascoli sulla foce del Rubicone.

Essendo gli sforamenti legati al maltempo, è atteso con sicurezza il rientro, quanto prima, dei parametri; nel frattempo i sindaci dei comuni interessati, in osservanza della massima sicurezza, sono in procinto di emettere le ordinanze di divieto di balneazione. Sono già in programma nuovi prelievi a stretto giro, non appena le condizioni meteo e del mare lo consentiranno.

Per quanto riguarda Cervia, nello specifico, l'ordinanza emessa oggi (martedì) e firmata dal sindaco Massimo Medri impone il divieto temporaneo di balneazione esteso a tutta l’acqua di balneazione nei pressi del canale immissario saline a Milano Marittima. Le multe per chi non rispetta l'ordinanza vanno da 50 a 500 euro.