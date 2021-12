Divieto di transito temporaneo su viale Po

Per consentire il montaggio di una gru da parte e per conto di un soggetto privato, dalle 8.30 alle 11.30 di domenica 12 dicembre sarà necessario istituire il divieto di transito per tutti i veicoli in viale Po a Ravenna, limitatamente alla corsia nord nel tratto compreso tra via Dismano Vecchio e la rotatoria Grecia in direzione via Gramsci.

Di conseguenza verrà istituito il divieto di transito alle bicilette e ai pedoni sul lato civici dispari, per un tratto di circa 35 metri, compreso tra l’attraversamento pedonale posto nella rotatoria Grecia e il civico 13. La viabilità sarà indirizzata verso viale Galilei. Oltre all’installazione della segnaletica di preavviso e deviazione, è prevista la presenza di movieri per regolare il transito e l’attraversamento pedonale in sicurezza.