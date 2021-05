Dante torna a viaggiare tra le stelle: la Divina Commedia 'vola' nello spazio

L’intera Divina Commedia, incisa su un foglio in titanio e oro appositamente progettato, sarà liberata nello spazio infinito a eterna testimonianza dell’umano ingegno

L’intera Divina Commedia affidata allo spazio aperto, con la speranza che prima o poi qualcuno nell'Universo possa trovarla e, chissà, magari anche 'decifrarla' e leggerla. In occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri e dall’eterna rinascita nel suo poema, la casa editrice Scripta Maneant vuole materialmente affidarne la custodia all’Universo con il progetto 'Astra Maneant - La Commedia tra le stelle'.

L’intera Divina Commedia, incisa su un foglio in titanio e oro appositamente progettato, sarà affidata alla missione spaziale ISS-Expedition 66 del prossimo ottobre 2021, che la libererà nello spazio infinito a eterna testimonianza dell’umano ingegno. La copia gemella rientrerà sulla Terra con le firme dei cosmonauti, da essa sarà riprodotta l’edizione facsimile in 700 esemplari numerati e certificati.

Il Sommo Poeta continua in questo modo i suoi cieli raggiungendo l'Universo. L’"esemplare zero" dell’opera, con i commenti ei professori Emilio Pasquini, Giuseppe Ledda e Giancarlo Benevolo e i disegni di Federico Zuccari, fluttuerà nello spazio aperto quale testimonianza della vita e della cultura del Pianeta Terra nella sua espressione più elevata. Sul retro, a perenne testimonianza del loro impegno, i nomi dei sostenitori del visionario progetto .Il Progetto prevede il Volume e il Facsimile della Divina Commedia in viaggio nell’Universo quale testimonianza eterna dell’Essere Umano, Facsimile che riporta le firme dei cosmonauti, ed è consegnato insieme all’attestato di autenticità della Human Space Services e alla documentazione fotografica della missione