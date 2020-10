Insegnante positiva al Covid a scuola: classi in quarantena

Altri casi di Covid a scuola, dopo il focolaio scoppiato all'interno dell'elementare Pazzi di Brisighella. "Ci è stato comunicato un caso di positività di una insegnante di sostegno della scuola dell'infanzia del IC Bassi, che coinvolge due sezioni - spiega il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani - A fronte di questo caso, il dipartimento di igiene pubblica ha deciso di porre in quarantena precauzionale tutto il personale e gli alunni delle sezioni quarta e quinta della scuola materna, considerati contatti stretti. Nei prossimi giorni tutti verranno sottoposti ad un primo tampone di controllo. Faccio i miei auguri a tutti, consapevole delle difficoltà a cui vanno incontro le famiglie coinvolte. È questo il primo caso per Solarolo che coinvolge il mondo scolastico del paese, così faticosamente rimesso in moto".

