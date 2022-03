Fabrizio Bentivoglio sarà Raul Gardini in una docufiction: al via le riprese a Ravenna

Fabrizio Bentivoglio nei panni di Raul Gardini. Sono iniziate nei giorni scorsi le riprese di "Raul Gardini", la nuova docufiction coprodotta da Rai Fiction e Aurora tv Banijay, per la regia di Francesco Miccichè. La docufiction, interpretata da Bentivoglio, vede nel cast Pilar Fogliati, Helene Nardini, Sara D'Amario e Stefano Abbati tra gli altri e racconta la figura di Raul Gardini attraverso la partecipazione del Moro di Venezia alla Louis Vuitton Cup e all'America's Cup nei primi anni '90. La sceneggiatura è di Denise Pardo, Giovanni Filippetto e Francesco Micciché. Le riprese si svolgeranno prevalentemente a Ravenna e la messa in onda è prevista prossimamente. Per cui non stupitevi se vi capita di incontrare Bentivoglio in giro per il centro...