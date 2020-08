Documenti falsi, truffa e traffico di veicoli rubati: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 63enne svizzero perché colpito da mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Polizia per i reati di falsificazione di documenti amministrativi e loro traffico, truffa e traffico di veicoli rubati. Mercoledì mattina, lungo l'autostrada A14, gli agenti della sezione Polizia Stradale di Faenza hanno proceduto al controllo di una Volkswagen Passat con a bordo due persone che procedeva in direzione Rimini.

Dagli accertamenti nelle banche dati delle forze di Polizia è emerso che il 63enne svizzero era destinatario di un mandato di cattura ai fini estradizionali, emesso dalla Autorità Giudiziarie della Polonia per i reati di falsificazione di documenti amministrativi e loro traffico, truffa e traffico di veicoli rubati commessi in Polonia negli anni scorsi. L’uomo, condotto negli uffici della Polizia Stradale di Ravenna, dopo gli accertamenti di Polizia Scientifica finalizzati ad accertarne l’identità è stato dichiarato in arresto e condotto al carcere di Ravenna, a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.