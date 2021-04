'Domenica ecologica' contro lo smog: chi può circolare e chi no

Domenica 11 aprile, come tutte le domeniche fino al 25 aprile, sarà domenica ecologica

Domenica 11 aprile, come tutte le domeniche fino al 25 aprile, sarà domenica ecologica. Alle ordinarie limitazioni alla circolazione - in vigore all’interno del centro abitato (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 e alle 18.30- si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 4.

Quindi, ricapitolando, sono in vigore i divieti di transito per i veicoli: diesel fino all’ euro 4, compreso; a benzina fino all’euro 2, compreso; a benzina/Gpl, benzina/metano fino all’euro 1, compreso; ciclomotori e motocicli fino all’euro 1, compreso.