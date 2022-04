Domenica si eleggono i consigli territoriali di Ravenna: dove e come si vota

Domani 3 aprile si vota per eleggere i Consigli territoriali, organismi di partecipazione a base volontaria e territoriale, uno per ciascuna delle dieci aree nelle quali è articolato il comune: Centro Urbano, Ravenna Sud, Darsena, Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Del Mare.

Si vota, dalle 8 alle 18, presentando un documento di riconoscimento con foto. Non occorre la tessera elettorale. Sulla scheda si può tracciare un segno sul simbolo prescelto e apporre una croce di fianco al nome per il quale si vuole esprimere preferenza. Si possono scegliere un singolo candidato o una singola candidata, oppure due purché siano un uomo e una donna e appartengano alla stessa lista. Alla pagina https://bit.ly/elezioni-ct-2022 c’è un video tutorial che sintetizza tutte le indicazioni più importanti. Nella stessa pagina si possono trovare ulteriori informazioni e gli elenchi completi dei candidati.

Sono elettori del Consiglio territoriale i residenti nell’area di pertinenza, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 16 anni e risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune al 19 marzo 2022. I 38 seggi allestiti non coincidono, in molti casi, con quelli usati solitamente per le elezioni. Per sapere dove andare a votare si può inviare una mail a decentramento@comune.ra.it o elettorale@comune.ra.it; contattare l’ufficio decentramento allo 0544.482528 o l’ufficio elettorale allo 0544.482283 o verificare a quale seggio corrisponde quello indicato nella tessera elettorale attraverso la tabella visibile a questo link: https://bit.ly/elezioni-ct-2022

Le liste che si sono presentate sono due: Cambiamo il Comune, composta da tutti i partiti e le liste civiche che rappresentano l’opposizione in Consiglio comunale (Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Viva Ravenna, Lista per Ravenna – Polo civico popolare, La Pigna – città forese lidi, Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRA Ravenna) e Insieme per i Territori – Centrosinistra (composta da Partito democratico, Lista Michele de Pascale sindaco, Ravenna Coraggiosa, Pri, Movimento 5 Stelle, Ravenna in Campo e Lista Ambiente e Territorio con Maiolini).