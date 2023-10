Don Ciotti a Ravenna tra legalità e il ricordo di don Minzoni: "Il suo sacrificio onora questa terra"

La lotta alla mafia, alle droghe e all'indifferenza, ma anche il ricordo di don Minzoni, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Tutti questi elementi sono stati alla base dell'incontro svoltosi martedì mattina alla scuola media “Don Minzoni” di Ravenna, con protagonista don Luigi Ciotti, da sempre impegnato nella lotta per la legalità. Un’iniziativa inserita nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro – un grande bosco diffuso per la legalità”, promosso dal nucleo forestale dei Carabinieri. Nel corso della mattinata, fra l'altro, un albero della legalità è stato piantato nel giardino della scuola alla presenza di don Ciotti, del sindaco di Ravenna Michele De Pascale, dell'assessora Livia Molducci, dell'Arma dei Carabiieri rappresentata dal maresciallo Fabrizio Bellini, della dirigente scolastica dell’Istituto, Marilisa Ficara, e di insegnanti e studenti della scuola media.

Nel corso del suo intervento, don Ciotti ha ricordato don Giovanni Minzoni, in occasione del centenario dell'uccisione del prete ravennate: "Il suo coraggio, il suo impegno, il suo sacrificio che hanno onorato questa terra", ha detto il parroco e fondatore di Libera. "Ci sono degli incontri che ti cambiano la vita - continua don Ciotti ricordando l'incontro con un senzatetto all'età di 17 anni - Da 58 anni continuo a vivere con i poveri e con gli ultimi. E' cambiato il mio modo di vivere con loro". Un incontro dal quale è poi nata l'esperienza di Libera.

Legalità e giovani sono stati al centro del discorso di don Ciotti che, ricordando le stragi di Capaci e di via d'Amelio, dove trovarono la morte i giudici Falcone e Borsellino: "Due mesi prima di quelle stragi ero con Giovanni Falcone a Gorizia, a tenere insieme un corso di formazione per la Polizia di Stato sulle dipendenze, sulla droga". Un incontro, quello tra Ciotti e Falcone, che si concluse con una stretta di mano "dandoci un appuntamento per un caffè che insieme non abbiamo mai più preso".

"Quel sabato 23 maggio del 1992 - continua don Ciotti, riferendosi al giorno della strage di Capaci - ero in Sicilia a tenere un corso sul tema delle dipendenze agli insegnanti delle scuole per dare loro gli strumenti e un'informazione seria rispetto a questi problemi". Don Ciotti ha ricordato anche la figura di don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare: "Disse nel 1900 che la Mafia ha i piedi in Sicilia, ma la testa forse a Roma. E aggiunse una drammatica profezia: risalir sempre più forte e più crudele verso il nord fino ad andare oltre le Alpi".

"E' la drammatica storia di oggi. Le mafie le trovate globalizzate in tutto il mondo, sono più forti di prima, più forti di 31 anni fa - prosegue don Ciotti - oggi a fare la differenza in Italia è proprio l'indifferenza". Il parroco si concentra poi sul tema della droga: "C'è più droga di tanti anni fa. Tanta di più. Nuove modalità, nuove sostanza, nuovi volti. Ce ne è di più, ma se ne parla di meno. Si sono anche depotenziati i servizi, la prevenzione". Quello della droga si accosta poi per don Ciotti al tema del gioco d'azzardo, le ecomafie, l'usura: "Il problema è serio". E rivolgendosi agli studenti ravennati, aggiunge: "Sono temi difficili. Quando i vostri insegnanti vi accompagnano a incontri in cui si parla di questi temi non lo fanno per professione, lo fanno per vocazione".

"È stato un grande onore incontrare questa mattina, insieme agli studenti e alle studentesse della scuola Don Minzoni - ha affermato il sindaco De Pascale a margine dell'incontro - Parlare di legalità a scuola è molto importante per due motivi. In primo luogo perché la cultura della legalità parte dalle piccole cose, dal nostro comportamento quotidiano e dalle tante singole scelte che ciascuno e ciascuna di noi ogni giorno fa nel rispettare le regole, nel capire perché esistono e nel portare avanti valori positivi. L’altra ragione invece è legata alla figura di Don Minzoni, che oggi insieme ai ragazzi e alle ragazze abbiamo ricordato nel centenario della sua morte. Oggi per noi affermare i valori della legalità ha un prezzo piccolo ma ci sono tanti luoghi, nella storia e nel nostro tempo, nei quali affermare i principi della legalità si paga con il prezzo della propria vita. Per questo abbiamo il dovere morale di affermare questi valori con decisione, convinzione e grande senso di responsabilità".