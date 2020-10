Fissati i funerali di don Marco: l'ultimo saluto anche in streaming

Sono stati fissati i funerali di don Marco Cavalli, parroco per oltre 40 anni a Lido Adriano. Le esequie saranno celebrate mercoledì 28 ottobre alle 9.30 nella sua parrocchia di San Massimiliano Kolbe dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni. I posti all’interno della Chiesa sono limitati dalle attuali norme anti-Covid, per questo la celebrazione sarà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Risveglio Duemila. Per volontà di don Marco, che ha chiesto di essere sepolto nel suo paese d’origine, a Campese di Bassano del Grappa, le offerte che saranno raccolte in occasione del suo funerale saranno devolute alle scuole dell’Istituto comprensivo di Lido Adriano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.