In tantissimi per l'ultimo saluto a Don Ugo Salvatori

Sono state tantissime le persone che domenica hanno voluto portare in camera ardente un ultimo saluto a don Ugo Salvatori, il parroco di San Rocco che sabato è stato trovato senza vita nel suo letto, morto probabilmente a causa di un malore. Don Ugo era uno dei sacerdoti più conosciuti di Ravenna anche per la sua attività sociale che, da parroco di San Rocco, lo aveva portato a seguire la mensa dei poveri. La vita pastorale, inoltre, lo aveva avvicinato alla famiglia Ferruzzi: oltre a celebrare ogni anno la messa in suffragio di Raul Gardini aveva officiato anche il funerale di Idina Gardini. I funerali si svolgeranno martedì mattina alle 9.30 nella parrocchia di San Rocco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La scomparsa di Don Ugo colpisce profondamente i sentimenti di chi l'ha conosciuto - lo ricorda il presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli - Il mio primo incontro con lui fu sui banchi dell'ultimo anno del Liceo Scientifico Oriani a Ravenna: don Ugo era un giovane Sacerdote che insegnava religione ad alunni che fino ad allora avevano avuto Monsignor Mario Mazzotti come vulcanico e coltissimo insegnante. Don Ugo ci apparve fin da allora fornito di grandi sensibilità umane, con forte capacità di dialogo innanzitutto con chi era più lontano dalla religione. Poi abbiamo potuto apprezzare anche le sue tante fervide iniziative sociali e il partecipare costante alle gioie e soprattutto ai dolori delle famiglie. Per le sue elevate qualità, don Ugo è stato un indimenticabile punto di riferimento per ciascuno, indipendentemente dalle convinzioni. Non lo dimenticheremo".