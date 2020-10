"Dona la spesa", raccolti oltre 2200 prodotti alimentari per le famiglie bisognose

La raccolta alimentare “Dona la spesa” realizzata sabato 17 ottobre da Mensa Amica ed Emporio Solidale di Cervia in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 ha permesso alle organizzazioni di volontariato di raccogliere più di 2260 prodotti, tra generi alimentari e igienici, che verranno distribuiti gratuitamente a favore delle famiglie cervesi che stanno attraversando un periodo di forte difficoltà socio-economica aggravatosi anche dall’emergenza sanitaria Covid-19. Pasta, tonno e legumi in scatola sono i principali prodotti che, insieme a quelli per l’igiene personale, della casa e per l’infanzia, sono stati raccolti sabato scorso dai volontari di Mensa Amica ed Emporio Solidale nei due punti vendita Coop di Cervia, il primo in Viale Roma 3 e il secondo in via Gertrude Mazzotti Carli 8, e che permetteranno alle organizzazioni di incrementare e diversificare maggiormente la propria capacità di aiuto sul territorio.

"Questa edizione dell’iniziativa “Dona la Spesa” - evidenzia Luigi Nori, presidente dell’Emporio Solidale - ha avuto un grande successo, soprattutto considerando il difficile momento che tutti noi stiamo attraversando. Siamo immensamente grati a tutti i cittadini che hanno donato parte della loro spesa alle nostre organizzazioni perché ancora una volta la comunità cervese ha dimostrato di non essere indifferente alle difficoltà che purtroppo possono incontrarsi nella vita. Per questo ringraziamo dal profondo del cuore innanzitutto Coop Alleanza 3.0 per aver rinnovato anche quest’anno la propria disponibilità nei nostri confronti, tutti i dipendenti che ci hanno sostenuto, i donatori e tutti i nostri volontari che sono sempre al nostro fianco. Ringraziamo gli Scout di Cervia 1 (Noviziato e Clan “Martin Luther King”) con cui è nata una bellissima collaborazione durante il lockdown e che ancora una volta si sono dimostrati indispensabili per la buona riuscita dell’iniziativa".

E in particolare, voglio ringraziare e sottolineare il ruolo dell’Organizzazione di Volontariato “Un Posto a Tavola”, che generosamente e con il cuore anche questa volta ha deciso di condividere una preziosa opportunità utile per garantire un nuovo approvvigionamento all’Emporio Solidale”. Chi volesse donare prodotti di genere alimentare, igienici e per la casa o effettuare una donazione economica a favore di Mensa Amica ed Emporio Solidale di Cervia può sempre farlo, richiedendo informazioni a emporiosolidalecervia@gmail.com o partecipando alla campagna di crowdfunding “Una piazza per il bene comune” attiva sulla piattaforma “Rete del Dono” e disponibile al seguente link: https://www.retedeldono.it/it/progetti/mensa-amica/una-piazza-per-il-bene-comune