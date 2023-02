Il bel gesto dell'azienda: donata una cyclette di ultima generazione al reparto di riabilitazione

Una cyclette Kettler altamente tecnologica destinata ai pazienti che fruiscono delle cure riabilitative del reparto di medicina riabilitativa dell’ospedale di Lugo. Questo il dono che nei giorni scorsi è stato recapitato al reparto dell’ospedale Umberto I, da parte dell’amministratore delle Distillerie Mazzari per facilitare i tempi di recupero e di rientro domiciliare dei pazienti. La cyclette donata è già in funzione presso il nosocomio lughese e in seguito alla consegna il primario dottoressa Cinzia Lotta, la coordinatrice dei fisioterapisti, i medici fisiatri e tutti i fisioterapisti hanno ringraziato l’amministratore delle Distillerie Mazzari per la preziosa donazione.