La Uila dona quattro idrovore di ultima generazione ai consorzi di bonifica emiliano romagnoli

“Ad oltre due mesi dalla prima alluvione, ci troviamo ancora davanti a tante parole, ma a pochi fatti. Consideriamo il decreto approvato pochi giorni fa dal governo insufficiente per la quantità di risorse stanziate e contraddittorio nella sua struttura. Un esempio: l’incarico per il commissario dura soltanto un anno mentre i finanziamenti sono spalmati su tre anni. Se mancano le risorse e la certezza del loro migliore utilizzo, la ricostruzione rischia di non procedere spedita, scoraggiando quindi le imprese dal tornare ad investire nei territori colpiti". Parole di Stefano Mantegazza, segretario generale Uila, che martedì mattina ha introdotto i lavori della manifestazione pubblica organizzata a Faenza dalla Uila per donare quattro idrovore di ultima generazione ai Consorzi di Bonifica “Renana”, “Romagna”, “Romagna occidentale” e “Pianura di Ferrara” come segno concreto di solidarietà.

“La Uila - ha proseguito Mantegazza - ritiene che serva un piano strategico per la messa in sicurezza del territorio, con interventi destinati a durare nel tempo e capaci di fronteggiare i repentini eventi alluvionali causati dai cambiamenti climatici. Bisogna partire dal ripristino degli argini e delle strade, rimuovere le frane, mettere in sicurezza i corsi d’acqua prima dell’autunno per evitare che i fiumi esondino nuovamente, garantire gli indennizzi alle imprese colpite e le risorse stanziate ai cittadini colpiti dall’alluvione. Come Uila oltre alle proposte vogliamo offrire anche un segno concreto piccolo ma tangibile della nostra vicinanza, della nostra solidarietà alla comunità colpita dall’alluvione. Le idrovore della solidarietà che doniamo ai Consorzi rappresentano uno strumento necessario per la tutela del territorio e sono il nostro contributo per sostenere la ricostruzione e cercare di prevenire eventi calamitosi futuri”.

All’evento organizzato dalla Uila era presente anche il sindaco di Faenza Massimo Isola, il quale ha ringraziato l’ente evidenziando come i consorzi di bonifica “stanno svolgendo, ed hanno svolto, un lavoro prezioso, questo è un regalo che si inserisce nella promozione e nel rafforzamento di tali importanti soggetti”. Il primo cittadino ha poi richiamato l’esigenza “che il dibattito pubblico continui ad occuparsi di noi”.

Nel corso della mattinata è intervenuto anche il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il presidente di Copagri Tomaso Battista, il presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli, il segretario generale della Uil Emilia-Romagna Marcello Borghetti, il direttore delle politiche del lavoro di Confagricoltura Roberto Caponi, il presidente di Cia Cristiano Fini, il presidente dell'ente bilaterale Enpaia Giorgio Piazza, il presidente di Confcooperative Fedagripesca Carlo Piccinini, il presidente di Anbi Francesco Vincenzi e l’assessore regionale con delega all’agricoltura dell’Emilia-Romagna Alessio Mammi.

L’assessore Mammi, relativamente all’alluvione e agli eventi franosi che si sono susseguiti nel mese di maggio in Emilia-Romagna, ha sottolineato essersi trattato di “un colpo durissimo. Abbiamo avuto migliaia di frane che hanno sottratto terreno alle aziende agricole, e il 40% dei comuni dell’Emilia Romagna è stato colpito. Abbiamo riscontrato danni all’agricoltura per miliardi di euro”.

Quindi sono arrivate le rassicurazioni dell’assessore della giunta regionale e un indirizzo al governo sul tema ricostruzione. "Stiamo facendo una ricognizione dei danni. Risarciremo e dovremo ricostruire questi territori e queste imprese. Lo dovremo fare perché qui ci sono importanti filiere agricole nazionali, che esportano i nostri prodotti nel mondo. Nel 2022 - ha precisato -, abbiamo esportato 9 miliardi di prodotti agroalimentari. Ripartiremo grazie alla tenacia dei cittadini, grazie a questi straordinari gesti, e ripartiremo grazie all’impegno delle istituzioni. Ma serve un modello di ricostruzione che guardi all’Emilia nel 2011, con catene di comando chiare, con procedure semplificate e veloci, e soprattutto con risorse adeguate”.