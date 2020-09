Donate 50 paratie in plexiglass al Liceo Scientifico di Ravenna

“AIR Amici Insieme per Ravenna”la ONLUS costituita lo scorso aprile che persegue finalità di solidarietà sociale, dopo una serie di importanti donazioni all’Ospedale di Ravenna, ha realizzato un altro obiettivo concreto, questa volta mirato agli istituti scolastici cittadini. L’associazione donerà infatti numerose barriere in plexiglass, da montare sulle cattedre, per ovvi motivi di maggior sicurezza. La prima donazione è stata effettuata nella mattinata di oggi al Liceo Scientifico “Oriani” di Ravenna, che ha ricevuto dai membri di AIR 50 barriere, prodotte da un’azienda di Ravenna. Nelle prossime settimane, altri divisori verranno montati anche al Liceo Classico “Alighieri”, al Liceo Artistico e alla scuola “Guido Novello”. Il tutto per un investimento complessivo di 11 mila euro, frutto di donazioni ricevute da AIR.

“Per gli istituti scolastici si tratta di un’iniziativa importante, che avevamo già messo a punto nelle scorse settimane assieme all’Associazione, quando ci ha comunicato l’intenzione di effettuare una donazione – spiega il dirigente scolastico del Liceo Scientifico, Gianluca Dradi -. Oggi che l’indice dei contagi sta purtroppo risalendo, questo strumento supplementare serve anche a tranquillizzare gli insegnanti nella loro attività quotidiana”. “Se negli scorsi mesi la nostra attività benefica si era incentrata sull’Ospedale, ora abbiamo scelto di dedicarci alle scuole, perché ci è parso il settore maggiormente bisognoso – spiega Gianluca Danesi, pneumologo e presidente di AIR -. Anche in futuro, cercheremo di proseguire gli interventi puntando sempre verso i settori sociali che di volta in volta ci sembreranno più in difficoltà. E le donazioni rimangono aperte...”.