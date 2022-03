Donate tre culle al reparto di terapia intensiva neonatale: "Aiuteranno le cure dei piccoli ricoverati"

Sono state consegnate al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Ravenna, tre culle per patologia neonatale, da parte della signora Fortunata Franchi, che con la collaborazione di alcune associazioni tra le quali Ravenna centro storico e Pubblica Assistenza città di Ravenna, ha organizzato il 5 dicembre, in Piazza del Popolo a Ravenna, l’evento benefico patrocinato dal Comune di Ravenna, “Insieme si può”.

Un evento dedicato esclusivamente ai bambini e per i bambini, organizzato in maniera totalmente gratuita ma con offerta libera dei partecipanti, allo scopo di destinare il ricavato delle donazioni all’acquisto di tre culle per patologia neonatale complete, da donare all’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale del Presidio Ospedaliero di Ravenna. Non soltanto la macchina del volontariato ha risposto all’appello della signora Franchi, ma anche numerosi artisti hanno partecipato fornendo supporto concreto: Andrea e Matteo Lama, cantautori per bambini, Filippo Soccorso e il clown Billo Circus, hanno messo in campo le proprie abilità ludiche e di intrattenimento, rendendo possibile un pomeriggio di spettacoli, e allegria.

Alla consegna dei dispositivi medici erano presenti l’assessora alle Politiche per le famiglie, infanzia e natalità Livia Molducci, la signora Fortunata Franchi, Angela Gulminelli per “Pubblica assistenza”, Menghi Cecilia, Nicola Grandi e Paola Tizzone per “Ravenna Centro Storico". Il dottor Umberto Carioli per la Direzione del Presidio Ospedaliero di Ravenna, il prof. Federico Marchetti Direttore dell’U.O. di Dipartimento Salute Donna Infanzia e Adolescenza e il dottor Giancarlo Piccinini Direttore dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale, hanno espresso grande soddisfazione per la donazione, che "consentirà un miglioramento nell’organizzazione della qualità della degenza dei piccoli ricoverati e gratitudine nei confronti dei donatori che, con il loro sostegno, confermano la generosità e solidarietà che la città di Ravenna sta manifestando all'ospedale della nostra città".

L’Assessora Livia Molducci ha sottolineato come questa iniziativa sia “l’ennesima straordinaria testimonianza del fatto che a Ravenna lo spirito di solidarietà di cittadini e associazioni si traduce sempre in iniziative concrete che producono risultati tangibili e fondamentali a favore di tutta la comunità”.