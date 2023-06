Donati 200mila pasti a cani e gatti colpiti dall'alluvione

Al fine di continuare a dare supporto alle migliaia di persone che, colpite dall’alluvione, stanno cercando di ripartire, Almo Nature - azienda del pet food posseduta al 100% dalla Fondazione Capellino, attraverso la quale devolve ogni anno i propri ricavi in favore della biodiversità o di progetti "reintegrativi" a tutela del Pianeta – ha scelto di scendere in campo a supporto degli animali, vittime anch’essi del disastro ambientale che ha colpito la Romagna nei giorni scorsi, mettendo a disposizione 200.000 pasti gratuiti per cani e gatti.

Tutti coloro che necessitano di un aiuto per prendersi cura dei propri compagni animali, da giovedì primo giugno potranno ritirare gratuitamente i pasti per i propri cani e i propri gatti nelle seguenti modalità: presso 28 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, collocati tra le provincie di Forlì-Cesena e Ravenna (Forlì, Cesena, Bagnacavallo, Faenza, Lugo, Ravenna, Madonna Dell’albero, Russi, San Pietro in Vincoli, Sant'Agata sul Santerno, Forlimpopoli, Argenta); sul sito almonature.com è stata realizzata una pagina dedicata con l’elenco completo e tutti gli indirizzi; ritiro presso punti vendita possibile negli orari di apertura.

Per tutti coloro che, a causa dell’emergenza, non hanno la possibilità di recarsi presso i punti vendita sarà possibile rivolgersi ai volontari Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ed Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) al fine di organizzare la consegna dei pasti Almo Nature direttamente presso la zona in cui si alloggia. Sul sito almonature.com è stata realizzata una pagina dedicata con i contatti e i numeri di telefono a cui è possibile rivolgersi.