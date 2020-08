Donati alimenti alla Basilica di Classe per aiutare gli indigenti

Cuore e Territorio prosegue senza sosta il suo cammino di assistenza agli indigenti in questo periodo di Covid-19. Mercoledì mattina il referente per le donazioni alimentari, Marcello Iervolino, appartenente al corpo della Guardia di Finanza e attivo come volontario specialmente in questo periodo di emergenza, insieme ad Anna Redavid si sono recati presso la Basilica di Classe per consegnare una seconda partita di alimenti: 40 kg di pasta, due cartoni di biscotti e due confezioni di bottiglie di sugo. Li ha ricevuti il parroco, Don Mauro Marzocchi, che a nome della comunità ha esternato il proprio ringraziamento.

