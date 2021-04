Donati alla biblioteca di Sant'Agata 40 libri per ipovedenti

I libri, stampati a grandi caratteri e con font specifici per i dislessici, sono per adulti e ragazzi e spaziano dai classici italiani e stranieri

La biblioteca comunale "Loris Ricci Garotti" di Sant'Agata sul Santerno ha ricevuto in dono dalla Biblioteca italiana per ipovedenti circa quaranta volumi, nell’ambito del progetto nazionale “Leggere facile, leggere tutti”. I libri, stampati a grandi caratteri e con font specifici per i dislessici, sono per adulti e ragazzi e spaziano dai classici italiani e stranieri come Canne al vento di Grazia Deledda, Siddharta di Herman Hesse e Pinocchio di Collodi, a titoli di grandi autori e autrici contemporanei: Mare al mattino di Margaret Mazzantini, Oceano mare di Alessandro Baricco, Il casellante di Andrea Camilleri e molti altri. Tanti sono i generi letterari tra cui scegliere e non mancano i racconti e gli audiolibri.

Il progetto è promosso dalla stessa Bii, che intende rendere accessibile la lettura, l’informazione e l’istruzione a persone ipovedenti, in età avanzata o affette da dislessia medio-lieve. Per conoscere l’elenco completo dei volumi disponibili ci si può rivolgere alla biblioteca "Ricci Garotti" (telefono 0545919902, email biblioteca@comune.santagatasulsanterno.ra.it), oppure consultare il catalogo online su Scoprirete (https://scoprirete.bibliotecheromagna.it), selezionando la biblioteca Garotti ed effettuando la ricerca con le parole chiave “leggere facile leggere tutti”.