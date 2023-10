Donato un container al Comune: "Servirà a conservare le attrezzature utilizzate durante l'alluvione"

Un container è stato consegnato, questa mattina, alla Protezione Civile del Comune di Ravenna grazie al sostegno delle imprese Tcr, Sapir e dal Lions Bisanzio. Nel corso della breve cerimonia svoltasi al Terminal Container sono intervenuti l'assessore alla protezione civile Gianandrea Baroncini (accompagnato dal dirigente Stefano Ravaioli) che ha ringraziato quanti hanno contribuito alla donazione ricordando che "il container è finalizzato allo stoccaggio, trasporto e conservazione delle attrezzature durevoli acquisite ed utilizzate durante l'alluvione che ha colpito il nostro territorio; esso verrà collocato nella sede operativa di via Romea".

Presenti anche Pietro Gueltrini presidente del Lions Club Ravenna Bisanzio e Riccardo Sabadini presidente del Gruppo Sapir; in conclusione Giannantonio Mingozzi presidente del Terminal ha ricordato "come le aziende del porto hanno aderito in più occasioni agli appelli ed alle sottoscrizioni promosse da Comune, Provincia ed altri enti benefici, ma l'offerta di un container utile al servizio pubblico apre un nuovo capitolo di collaborazione con i Club Lions che a loro volta si contraddistinguono per impegno e volontariato prestato alle famiglie più bisognose".