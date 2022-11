La sorpresa degli sposi agli invitati: una donazione agli animali del canile al posto delle bomboniere

Invece della classica bomboniera hanno deciso di fare un regalo agli amici a 4 zampe meno fortunati. Loro sono Lia e Manuel: lo scorso 22 ottobre i due innamorati sono convolati a nozze. Al momento della distribuzione delle bomboniere, però, gli invitati invece dei confetti hanno ricevuto una singolare pergamena.

"In occasione del nostro matrimonio abbiamo deciso di devolvere all'Associazione Arca 2005 - Canile 'A.Coatti' di Cervia la quota destinata alle bomboniere - hanno letto parenti e amici degli sposi nella pergamena ricevuta - Un gesto d'amore verso chi di amore ne ha avuto davvero poco, i nostri dolcissimi amici a quattro zampe abbandonati in canile".

Il canile di Cervia ha ringraziato la coppia di neo-sposi sui social: "Un sentito ringraziamento a Lia e Manuel che nel giorno del loro matrimonio hanno avuto un pensiero speciale per gli animali che una casa non ce l’hanno. Siate sempre felici come in quel giorno".