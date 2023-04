Gara di solidarietà per donare una nuova cella frigorifera all'emporio Caritas

L’emporio Caritas don Angelo Lolli di Ravenna ha bisogno di una cella frigorifera più grande. Per questo è stato lanciato un progetto di crowdfunding che aiuti a raccogliere i fondi necessari all'acquisto. In pochi giorni sono stati donati 7.440 euro da 41 sostenitori. E altri, spiega Caritas, si potranno aggiungere da qui al termine della raccolta fissata per l’11 maggio. La nuova cella frigorifera ha un costo di 20mila euro. "Quella attuale – fanno sapere dalla Caritas – non riesce a contenere le quantità di alimenti che quotidianamente arrivano o compriamo. L’estate si avvicina e abbiamo bisogno di una cella più capiente”.

Per contribuire al progetto e per avere maggiori informazioni basta visitare il sito https://www.ideaginger.it/progetti/insieme-per-la-caritas.html. I sostenitori e chi vuole saperne di più avranno anche l’opportunità di visitare l’emporio e fare volontariato all’interno della struttura per capire come funziona e quali sono le necessità.

Sono circa 700 le famiglie povere del territorio che si rivolgono alla Caritas per le loro necessità. Da quando è stato inaugurato nel dicembre scorso, l’emporio Caritas offre a queste famiglie la possibilità di scegliere prodotti di prima necessità, abbandonando progressivamente la logica del pacco viveri per aiutare tutti in modo più dignitoso.

“Sostenere questo progetto – spiegano da Caritas – vuol dire metterci nella condizione di lottare in modo più efficace contro la povertà e lo spreco alimentare. Dare un contributo vuol dire fare qualcosa per le famiglie fragili del nostro territorio”.

Il progetto è già sostenuto da Caritas Ravenna – Cervia, Punto di Incontro Francescano, Lions Club Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri, Ravenna Host, Ravenna Romagna Padusa, Cervia Ad Novas, Cervia – Cesenatico Host, Milano Marittima 100, Rotary Ravenna Galla Placidia.