Una bella donazione in ricordo di Daniele: 5 tiralatte e altri prodotti per i neonati

Giovedì all'interno del reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Ravenna sono stati donati 5 tiralatte e diversi prodotti utili per la cura dei bambini nati prematuri in ricordo di Daniele “Rufus” Beltrani. L’importante donazione permetterà di avvicinare le madri ai loro piccoli i quali per la loro fragilità hanno spesso necessità di essere accuditi dentro le termoculle ritardando quel contatto e quella stimolazione necessari per avviare l’allattamento materno. "I tiralatte donati dalla famiglia Beltrani, grazie anche al contributo degli amici e parenti che hanno partecipato alla raccolta fondi, sono per noi un sogno che si avvera - spiegano dall'associazione Agebo - Daremo finalmente la possibilità alle madri di iniziare la stimolazione del seno e spremere le goccine di colostro prima possibile stando accanto ai loro bambini in termoculla, non dovranno più solo immaginarli o guardare delle foto mentre tirano il latte come succedeva in passato".

Il latte materno è fondamentale per la crescita e lo sviluppo ottimale dei piccoli bambini e la vicinanza madre-bambino attiva in maniera molto potente la catena di eventi che portano alla produzione del latte. Le madri dei bimbi prematuri si trovano ad affrontare una realtà molto diversa rispetto a quanto immaginato per i loro piccoli, non possono tenerli in braccio o allattarli al seno sin dal primo momento, ecco perché questo dono è così importante, è un passo in più verso quell’ideale di “separazione zero” tra madre e neonato. Oltre all’acquisto dei prodotti per la TIN d Ravenna, è stata anche donata una somma in denaro a favore dell’associazione Agebo che si occupa dell’assistenza dei bambini ricoverati e dei loro genitori.