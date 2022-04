Donazione di sangue, inaugurati ad Alfonsine i nuovi locali del punto prelievo Avis

Sono stati inaugurati venerdì mattina alla presenza delle autorità, dei dirigenti AVIS e di una rappresentanza dei donatori di sangue del territorio, i nuovi locali del punto di prelievo di AVIS Provinciale Ravenna ad Alfonsine. Completamente rinnovata e sempre all’interno della Palazzina B della struttura di via Reale 51 che ospita la Casa della Salute di Alfonsine, il punto di raccolta gestito da AVIS Comunale Alfonsine offre a chi si presenta per la propria donazione di sangue ambienti nuovi e più ampi per una migliore accoglienza e maggior comfort dei volontari, oltre a locali per le iniziative di informazione e sensibilizzazione della storica realtà di volontariato, presente ad Alfonsine da oltre cinquant’anni. Sono circa 700 le unità di sangue raccolte lo scorso anno ad Alfonsine grazie all’impegno di quasi 400 volontari provenienti dalla località e dal comprensorio, cittadini che anche nei primi tre mesi del 2022 hanno confermato la loro consuetudine alla donazione.





Al momento di inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente AVIS Comunale Alfonsine, Loris Guerrini; il Presidente AVIS Provinciale Ravenna, Marco Bellenghi accompagnato da alcuni componenti del direttivo provinciale dell’Associazione; il Sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani; il Direttore sanitario AUSL Romagna, dottor Mattia Altini; il Direttore del Distretto sanitario di Lugo, dottoressa Federica Boschi, il direttore del presidio ospedaliero di Lugo, dottor Paolo Tarlazzi e il componente della Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con delega alle politiche socio-sanitarie, Luca Piovaccari.