Donazioni alle parrocchie e alle mense dei bisognosi da parte del Lions

Il gesto in considerazione dei pesanti bisogni che la pandemia sta provocando in larghe fasce sociali del territorio

In occasione della Pasqua, il Consiglio Direttivo del Lions di Ravenna, in considerazioni dei pesanti bisogni che la pandemia sta provocando in larghe fasce sociali del territorio, ha deciso di effettuare le seguenti donazioni: Mensa Fraternità di S. Rocco, Parrocchia di S.Maria Maggiore, Caritas diocesana, Servizio Sociale Associato del Comune di Ravenna. Il Presidente ed il Segretario hanno comunicato al Comune di Ravenna la delibera della donazione e consegnato di persona le altre donazioni nella giornata di sabato 3 aprile a: Don Paolo Szczepaniak, per la Mensa di Fraternità S.Rocco, Don Rosino Gabbiadini, per la Parrocchia di S.Maria Maggiore

Don Alain Gonzales, direttore della Caritas diocesana